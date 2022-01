visita aconteceu no final de semana - reprodução

No último final de semana, o deputado estadual Eurico Júnior esteve em Três Rios, interior do Estado, para participar de uma série de inaugurações no bairro Monte Castelo. Acompanhado do vereador Anderson Muriçoca, do prefeito Joa, do vice-prefeito Jacqueson Martins, do vereador Telmo Cardoso, do presidente da Associação de Moradores, Peterson Santos e de outros políticos, secretários municipais, servidores públicos e lideranças do município, Eurico acompanhou a inauguração de uma quadra poliesportiva, de um parquinho e de uma academia de ginástica.

Durante seu discurso, o prefeito Joa agradeceu a ajuda do deputado estadual e do deputado federal Felício Laterça no auge da pandemia de covid-19, com a liberação para o município de oito respiradores modernos, via Ministério da Saúde, para o hospital de Três Rios. O prefeito também citou o apoio para levar para a cidade o projeto Limpa Rio, executado pela secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade.

"Na Assembleia Legislativa, tenho trabalhado para incentivar a implantação de projetos esportivos, para o turismo, a agricultura, o meio ambiente, a educação e a geração de novos empregos e renda para os moradores dos municípios do estado do Rio de Janeiro e construir pontes para um futuro melhor e com mais qualidade de vida para a população", comentou Eurico Júnior.