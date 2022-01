Secretaria de Obras, Agricultura e Defesa Civil, têm trabalhado para minimizar os estragos das chuvas - Divulgação

Publicado 13/01/2022 14:29

Estão sendo realizadas frentes de trabalho em diferentes bairros, como retiradas de barreiras, reconstrução de pontes, retirada de lama e de árvores para liberar passagens. A Defesa Civil municipal também tem visitado famílias em áreas de risco e prestado orientação.

O secretário de Obras, Alexandre Lisboa, disse que a frente de trabalho não tem dia de descanso: "Por determinação do prefeito Juninho Bernardes estamos atuando de domingo a domingo. Junto com outras secretarias como a agricultura, estamos liberando estradas, visando ajudar no acesso e no escoamento de mercadorias. Nossa cidade é rural e esta chuva afeta bastante a rotina dos moradores. Por isso estamos trabalhando sem parar para minimizar os danos e ajudar a população patiense", explica.



Os moradores que precisarem de contato com a Defesa Civil do município podem ligar para 2485-1511.