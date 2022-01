UERJ pretende iniciar as aulas em 17 de fevereiro - Divulgação

Publicado 18/01/2022 18:39 | Atualizado 18/01/2022 18:40

Mais um projeto do Polo de Extensão da Universidade do Estado do Rio de janeiro (UERJ) está com inscrições abertas em Paty do Alferes. Desta vez, a oportunidade é para um curso de pré-vestibular gratuito destinado aos alunos que estão cursando ou tenham terminado o 3° ano do Ensino Médio e pretendem se preparar para o Enem 2022. As aulas vão acontecer em 3 escolas diferentes e a previsão é que o início do preparatório seja no dia 17 de fevereiro. O curso será oferecido no período noturno na E. M. Laudelina Bernardes (Centro) e na E. M. José Eulálio (Avelar) e no período da tarde na E. E. Joaquim Osório Duque Estrada (CIEP Arcozelo). As inscrições podem ser realizadas diretamente nas escolas ou de forma on-line