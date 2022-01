Paty fica no Vale do Café e tem cerca de 25 mil habitantes - (Imagem: Divulgação)

Paty fica no Vale do Café e tem cerca de 25 mil habitantes(Imagem: Divulgação)

Publicado 19/01/2022 22:16 | Atualizado 19/01/2022 22:16

Amanhã (20), a prefeitura de Paty do Alferes vai iniciar a vacinação contra a covid-19 em crianças sem comorbidades de 11 anos. A imunização desse grupo será realizada na Maternidade nos dias 20, 21, 25 e 26, das 8h às 15h. É obrigatória a apresentação do cartão do SUS. Caso o responsável não possa acompanhar a criança, ele deve enviar uma declaração de próprio punho autorizando outro adulto a substituí-lo.

De acordo com a secretária de Saúde, os grupos infantis serão ampliados com a chegada de novos lotes de vacinas. "Estamos aguardando o envio de mais doses para ampliarmos nossa vacinação, mas é muito importante que os pais não deixem de levar seus filhos para vacinar. Tivemos um aumento de casos da covid-19 este mês em nosso município. Assim, a vacinação de todos (os que vão fazer a dose de reforço, os que precisam tomar a segunda dose e a infantil) é essencial para vencermos esta luta, além dos cuidados básicos de higiene. Contamos com a colaboração de toda nossa população", disse Fabiana Cerqueira. Para mais informações sobre a vacinação, a prefeitura disponibilizou o telefone 24 98165-0328.