Prefeitura realiza primeiro sorteio do conjunto habitacional Vicenzo Rivetti

Petrópolis - A prefeitura realizou, nesta quarta-feira, o primeiro sorteio das unidades do conjunto habitacional Vicenzo Rivetti. No sorteio foram definidos em que bloco, andar e apartamento cada um dos 300 beneficiários do condomínio 3 vai morar. O sorteio aconteceu no auditório da Fase/FMP, conduzido pela Secretaria de Assistência Social, ao lado da Secretaria de Obras, Habitação e Regularização Fundiária.

O conjunto habitacional tem 776 unidades divididas em três condomínios – os dois maiores com 300 apartamentos e o condomínio 1 com 176 moradias. As obras estão na reta final.

O sorteio priorizou pessoas com deficiência, com a definição dos moradores de apartamentos que precisarão passar adaptações de acordo com a necessidade de cada família. Em seguida, foram sorteadas as famílias com pessoas com deficiência, mas que não precisarão de adaptações. A terceira prioridade foi para idosos. Em todos esses três casos os beneficiários vão ocupar os primeiros andares. Quem não se encaixa nessas situações vai morar em andares superiores.



“Muita alegria e felicidade pela minha casa. É um fim de uma espera. Agora minha vida vai ser bem melhor. Passei muita dificuldade com o meu esposo doente e agora é só felicidade”, contou Scheila Cezar Santiago Costa, que foi a primeira pessoa sorteada nesta quarta. Quem também já sabe onde vai morar é Robson Raymundo Passos, que não escondeu a emoção por agora poder dizer para os filhos de 16 e 14 anos onde eles vão viver. “Eu sempre pensei o seguinte: a pessoa que não tem um endereço não é ninguém. Não tenho palavras, é uma emoção saber que os meus filhos vão estar lá. Eu não me preocupava comigo, mas com eles. Hoje eles têm endereço e são cidadãos de bem, hoje eles podem dizer que moram em um lugar, está se criando um novo padrão de vida para eles”, afirmou.

As 776 unidades estão em fase final de construção, restando concluir pintura, troca de vidros, acesso e limpeza dos blocos. O município trabalha para fazer a infraestrutura de entorno, como o arruamento e construção da rede de esgoto, para implantar equipamentos comunitários – creche e UBS – e ainda o trabalho na área social de capacitação profissional dos futuros moradores e orientação para gestão dos condomínios.

Os apartamentos estão recebendo instalação de hidrômetros e padrões de luz e os trabalhos de Águas do Imperador e Enel estão sendo finalizados no local. Também nesta semana, a prefeitura está dando apoio para o serviço de limpeza dos apartamentos, iniciando o trabalho justamente pelas unidades do condomínio 3.