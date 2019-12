Petrópolis - O fim de semana em Petrópolis vai contar com atividades para todos os gostos dentro da programação do Natal Imperial. Entre as atrações estão desfiles, em Itaipava e no Centro Histórico, shows, recreação infantil, banda marcial, dança e auto de Natal, entre outras, todas gratuitas. As principais atividades acontecem na Praça da Liberdade e no Palácio de Cristal.

Entre os destaques deste fim de semana estão o segundo desfile da Parada Iluminada, que acontece amanhã na Rua do Imperador, às 19h, e o Desfile de Velas São Nicolau, hoje à noite, na Estrada União e Indústria, em Itaipava, às 20h. Já o Palácio de Cristal recebe a Casa do Papai Noel, com o “Bom Velhinho” divertindo as crianças, e diversas atrações para todas as idades. Na Praça da Liberdade petropolitanos e visitantes podem visitar a Vila Imperial.

Hoje, além do desfile em Itaipava, o Natal Imperial vai contar com extensa programação durante todo o dia: na Praça da Liberdade tem Criança em Movimento (atividade infantil), daqui a pouco às 11h, banda marcial, às 15h, Guido Martini, às 19h e Banda Rock Ballads, às 21h. No Palácio de Cristal tem Grupo Faz de Conta (recreação infantil), às 11h Olimpei (recreação infantil), às 14h, “HipBoi” Índios Coroados (dança), às 16h, personagens animados (no jardim), às 18h, Orquestra Sanfônica, às 18h e Digital Synthpop, às 20h.

Amanhã, além da Parada Iluminada na Rua do Imperador, a Praça da Liberdade recebe o Criança em Movimento, às 11h, Era uma vez no Natal – Povo do Cafundó, às 14h, banda marcial, às 15h, Trio Dubrá, às 18h e Banda “U-one” (Tributo à U2), às 20h. No Palácio de Cristal tem Tindolelê (atividades infantis), às 11h, Historietas Natalinas + Oficina artística, às 14h, Gabi Gabizoca (infantil) SLIME natalino, às 16h, personagens animados, às 18h, Auto de Natal – Coletivo Foco de Teatro, às 18h e Banda “Os datilógrafos”, às 20h.

No Palácio de Cristal, o “Bom Velhinho” recebe os visitantes na Casa do Papai Noel, de segunda a sexta-feira das 18h às 21h, sábados das 11h às 21h e domingos das 11h às 18h30.

Já o Natal Cervejeiro acontece de sexta-feira a domingo. É uma parceria entre a Deguste e a Associação das Microcervejarias de Petrópolis (AMP), com o apoio da prefeitura, que reúne música, gastronomia, recreação infantil e, claro, cervejas artesanais. A feira, que é aberta ao público, ganhou uma decoração especial natalina.