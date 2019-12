Petrópolis - A prefeitura já iniciou a entrega dos carnês do Imposto Predial Territorial e Urbano, o IPTU, que em 2020 terá desconto de 9% para pagamentos em cota única efetuados até o dia 6 de janeiro. Já o desconto de 7% é para quem quitar a cota única até 6 de fevereiro e 5% para aqueles que optarem pelo último vencimento, no dia 6 de março. Os carnês já foram emitidos pela Secretaria de Fazenda, estão sendo distribuídos pelos correios e devem chegar às casas dos contribuintes até o fim do mês. Vale lembrar que os pagamentos podem ser feitos somente a partir do dia 2. Em Petrópolis 116.782 imóveis são cadastrados pela Secretaria de Fazenda.



O pagamento dos tributos é fundamental para custear a compra de merenda para as escolas, medicamentos para unidades de saúde, limpeza pública e manutenção viária, bem como outros serviços fundamentais no dia a dia da população.



A exemplo do que foi feito nos anos anteriores, para facilitar o acesso dos contribuintes, a Secretaria de Fazenda disponibilizará a emissão do boleto pela internet no site da prefeitura (www.petropolis.rj.gov.br). Para imprimir o boleto de pagamento, o interessado deve informar apenas o número de inscrição do imóvel. A emissão do boleto, no entanto, pode ser feita somente a partir do ano que vem.



Uma central de atendimento ao contribuinte também será montada no Centro de Cultura Raul de Leoni para retirada da segunda via do boleto. O núcleo funcionará de segunda a sexta-feira.