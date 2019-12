Programação do Natal Imperial segue intensa neste fim de semana

Petrópolis - Desfile da Parada Iluminada, Coral Integração, shows, teatro e recreação infantil são algumas das atrações deste fim de semana do Natal Imperial. Os dias que antecedem uma das festas mais aguardadas do ano estarão recheados de atividades gratuitas para toda a família em Petrópolis, principalmente no Palácio de Cristal e na Praça da Liberdade, os principais espaços do evento, que este ano vai até 12 de janeiro. Este também é último fim de semana do Natal Cervejeiro, a feira de cerveja artesanal que acontece na Praça Visconde de Mauá (Praça da Águia).

Além de toda a decoração da festa, que conta com iluminação e cenografia especial por todo Centro Histórico e distritos, o público tem vibrado com a programação cultural. A expectativa é de cidade lotada mais uma vez de hoje a domingo.

Entre os destaques deste fim de semana está o último desfile da Parada Iluminada, que acontece no domingo a partir de 19h, na Rua do Imperador. É um espetáculo a céu aberto que traz um mundo encantado de Natal com mais de 250 desfilantes. No mesmo dia, será realizado o concerto do Coral Integração, às 20h30, na Praça Visconde de Mauá (Praça da Águia). Por lá, também acontece o Natal Cervejeiro, de hoje a domingo. A parceria entre a Deguste e a Associação das Microcervejarias de Petrópolis (AMP), com o apoio da prefeitura, reúne música, gastronomia, recreação infantil e, claro, cervejas artesanais. A feira, que é aberta ao público, ganhou uma decoração especial natalina. Na Praça também acontece a feira da Economia Solidária com produtos de Petrópolis, com o Circuito Petrópolis Ecosol.

No fim de semana passado, por exemplo, a taxa da ocupação hoteleira no Centro Histórico chegou a 82,8%. Além de toda a decoração, a programação cultural é um atrativo a mais para visitantes de outras cidades. Quem estiver em Petrópolis vai poder contar com apresentações de Cultura Urbana, banda marcial, Trio Dubrá, Tokaia, Concerto do pianista João Carlos Assis Brasil, auto de Natal, recreação infantil e contação de histórias, entre diversas outras atividades, além, claro, do Papai Noel, que recebe os visitantes no Palácio de Cristal.

A programação completa do Natal Imperial está disponível no site: http://www.petropolis.rj.gov.br/natalimperial/.