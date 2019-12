Prefeito entrega cestas de natal e anuncia antecipação dos salários da Comdep

Petrópolis - O prefeito entregou, na última sexta-feira, as cestas de Natal para 1,1 mil funcionários da Comdep. Na sede da empresa, ele ainda anunciou mais um benefício: os salários do mês de dezembro foram antecipados e pagos na mesma data.



A Comdep é responsável por serviços de limpeza (como remoção de entulho e capina), pequenas obras (responsáveis pela conservação de praças, parquinhos, pintura, instalação de lixeiras fixas, manutenção de chafarizes), jardinagem (plantio de mudas, corte e poda de árvores) e varrição de ruas, entre outros.



A Companhia oferece a eles café da manhã, refeições (almoço e jantar) e cestas básicas. Os servidores receberam novas peças do uniforme (camisas, jalecos, calças) e mais de 3,1 mil equipamentos de proteção individual. Também foram quitadas mais de R$ 360 mil de valores devidos de pensões e empréstimos consignados de funcionários retidos por gestões passadas, mas que não haviam sido repassadas.