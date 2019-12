Obras da UPA Itaipava entram na reta final

Itaipava - O prefeito acompanhou, esta semana, a evolução das obras da UPA Itaipava, já em fase final de execução. A unidade de urgência e emergência dos distritos, que será inaugurada em breve, promete beneficiar cerca de 90 mil pessoas.



A pintura do primeiro andar já está finalizada. No segundo andar, estão sendo feitos os últimos ajustes nas instalações elétricas. A rede de tubulações de gases, que percorre todo o prédio, também está em fase final. Hoje, a empresa Águas do Imperador terminou a construção de uma fossa filtro no local.



Técnicos da Secretaria de Saúde também estiveram no local para avaliar os últimos ajustes. "Falta pouco para realizarmos mais esta conquista, um sonho para quem mora nos distritos, que agora terá pronto atendimento de urgência e emergência mais perto de casa”, disse o prefeito.



A unidade de Urgência e Emergência contará com salas amarela e vermelha, sala infantil, além de sala de medicação, nebulização, central de material esterilizado (CME) e sala de coleta para exames clínicos. A equipe da unidade contará com 21 médicos clínicos e 14 pediatras, além de 36 técnicos de enfermagem, 14 enfermeiros, 4 farmacêuticos, 2 assistentes sociais, direção médica, coordenação de enfermagem, profissionais de radiologia e administrativo.



O Serviço de Urgência e Emergência de Itaipava irá funcionar no Centro do distrito, na Estrada União e Indústria, 11.175.