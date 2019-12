Chuva forte assusta Petrópolis e casa é atingida por barranco

Petrópolis - A forte chuva que atingiu Petrópolis na tarde desta terça-feira, véspera de Natal, causou inúmeros transtornos na cidade. Importantes pontos de acesso ficaram alagados impedindo o tráfego de veículos de quem chegava ou saía de Petrópolis, como vários trechos da Rua Coronel Veiga.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, uma casa foi atingida por uma barreira durante a madrugada desta quarta-feira, na Rua Antonio Francisco da Silva, no distrito da Posse. Um barranco escorregou e atingiu o muro e um cômodo do imóvel. Ninguém ficou ferido.



Na BR-040, principal rodovia que corta a cidade, uma árvore caiu por volta das 16h e interditou totalmente a pista de subida da Serra de Petrópolis por cerca de 20 minutos. Segundo informações da Concer, concessionária que administra a rodovia, o trecho permaneceu por algum tempo em meia pista para limpeza do local.