Restaurante popular terá cardápio especial de ano novo nesta sexta-feira

Petrópolis - Filé de peixe ao molho de limão, filé de frango ao molho especial, batatas duquese e, de sobremesa, pudim de coco com calda de ameixas. Os pratos fazem parte do cardápio especial elaborado para o almoço desta sexta-feira, dia 27, no restaurante Popular Regina de Lourdes Vieira, o restaurante popular de Petrópolis.

O serviço é mantido em Petrópolis pela prefeitura por meio da Secretaria de Assistência Social. Diariamente, são oferecidos no local cerca de mil almoços ao preço de R$ 1, além de 500 cafés da manhã e lanches da tarde por R$ 0,50. O cardápio oferecido durante todo o ano tem a supervisão de nutricionistas e é elaborado a partir de critérios de qualidade e de valor nutricional.



"Tudo aqui é feito sempre com muito carinho. É um projeto que desenvolvido com muita dedicação por toda a nossa equipe”, afirmou a secretária de Assistência Social, Denise Quintella. Por meio do Restaurante Popular, a Secretaria de Assistência Social também oferece almoço à população de rua. As pessoas cadastradas no Centro POP ganham tickets para se alimentarem no local gratuitamente.

O Restaurante Popular Regina de Lurdes Vieira funciona de segunda a sexta-feira, no Terminal Rodoviário Imperatriz Leopoldina, no Centro da cidade. O café da manhã é servido de 8h às 9h30. Almoço a partir das 10h30, e o lanche da tarde é servido das 15h30 às 16h30.