Pontos turísticos de Petrópolis de portas abertas neste fim de ano

Petrópolis - Petrópolis é a cidade da Região Serrana mais procurada como destino turístico por aqueles que querem descansar neste fim de ano. Por este motivo, atrativos turísticos como principais museus, além de hotéis, pousadas e restaurantes, estarão de portas abertas para receber os visitantes. Alguns estabelecimentos, inclusive, oferecerão ceias e festas de Réveillon. Até 12 de janeiro, o público vai poder contar ainda com toda a decoração, iluminação e programação cultural do Natal Imperial.



Nos dias que antecedem o Ano Novo, os principais museus da cidade, como o Museu Imperial, Museu Casa do Colono e Museu Casa de Santos Dumont funcionam normalmente no fim de semana e na véspera de Réveilon, dia 31 de dezembro, mas estarão fechados no dia 30 para manutenção. No dia 1º de janeiro os atrativos também não abrem. O Palácio de Cristal, que é destaque na cidade e está recebendo as atrações do Natal Imperial, funciona todos os dias normalmente, das 9h às 18h, inclusive no primeiro dia do ano.



Quem quiser aproveitar para passear pelos atrativos turísticos da cidade vai encontrar, por exemplo, as principais igrejas históricas funcionando normalmente. A Catedral São Pedro de Alcântara, a mais visitada de Petrópolis, vai contar com missas nos dias 31 (08h e 19h30) e 1º (11h30 e 18h30). Também funcionam – com exceção do dia 1º - atrativos como o Museu de Cera, Museu de Porcelana, Palácio Amarelo, Parque Municipal, em Itaipava, entre diversos outros.



Todas as informações sobre os atrativos da cidade estão disponíveis em www.petropolis.rj.gov.br/turispetro/.