Petrópolis - O levantamento feito pela Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans) e apontou um dado preocupante: apenas em 2019, houve um prejuízo de mais de R$ 29 mil por conta de furtos e depredação de material de sinalização de trânsito. A contagem foi feita após retirada no material das ruas para verificação e análise do que foi perdido ao longo do ano, medida realizada anualmente para balanço da companhia.



No acumulado de perdas deste ano estão 72 cones, 23 balizadores, 25 pedestais, 14 bombonas, quatro grades, além de 85 metros de correntes. No balanço de perdas a CPTrans também constatou que 12 placas de sinalização foram destruídas ou arrancadas de seus locais. São casos, inclusive, de pessoas que arrancam as placas de proibição de estacionamento para parar em locais impróprios. Vale destacar que deteriorar placas é caracterizado como vandalismo e os autores podem ter pena que varia de seis meses a três anos de prisão. Já no caso de furto de patrimônio público, a pena pode variar de um a quatro anos de reclusão.



Principal medida feita pela companhia ao longo de 2019 e que demonstrou resultados positivos, foi a implementação da sinalização com cones e bombonas em frente à Praça Oswaldo Cruz, na Montecaseros. A implementação do material cria uma baia para quem tem a intenção de virar à esquerda, no sentido bairro, em direção à Praça, fazendo com o que fluxo seja mantido para quem segue em direção à Avenida Piabanha. Nesta semana, a companhia fez a retirada do material para realizar consertos, adequações e melhorias nos cones, bombonas e grades, além de contagem do material. A sinalização na Rua Montecaseros será reinstalada nos próximos dias.