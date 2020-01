PM apreende 4.700 cápsulas de cocaína no bairro Carangola

Petrópolis - A ação aconteceu na última semana graças a denúncias e foi classificada pela polícia como uma das maiores apreensões de 2019. A maior, também do mesmo ano, foi realizada em maio, quando mais de 9 mil papelotes da droga foram encontrados por policiais na Comunidade do Alemão, no bairro Retiro.

De acordo com um levantamento realizado pelo Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, de janeiro a novembro do último ano foram registradas 918 apreensões de entorpecentes em Petrópolis. Os números são o somatório de casos nas duas delegacias da cidade, a 105ª e 106ª DP, nos bairros Retiro e Itaipava. Os índices revelaram um aumento de 48% em comparação ao mesmo período do ano passado, quando 620 casos foram registrados.

Ninguém foi preso durante a operação. Policiais da cidade estão investigando o caso.