Temporal volta a preocupar Petrópolis na tarde desta quinta-feira

Petrópolis - A forte chuva que chegou no início da tarde desta quinta-feira, voltou a preocupar a cidade. Importantes vias de acesso ao Centro, como as ruas Coronel Veiga e Bingen ficaram alagadas devido ao transbordamento dos rios. Parte do comércio da rua do Imperador preferiu baixar as portas e instalar as barras especiais, utilizadas para impedir a entrada das águas nos estabelecimentos.

Em Itaipava muitas pistas ficaram impraticáveis devido aos bolsões d´água e motoristas precisaram buscar caminhos alternativos na saída do trabalho. Até às 16h30 somente 3 ocorrências foram atendidas pela Defesa Civil. Em Fragoso e no Boa Vista houve queda parcial de residências, mas ninguém ficou ferido. Em Pedro do Rio moradores se assustaram com o alagamento nas principais vias do local.

A Defesa Civil comunica que vem mantendo o monitoramento da cidade e disponibiliza o telefone 199 para emergências.