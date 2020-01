Como foi o dia seguinte do temporal que assustou a cidade

Petrópolis - Após o forte temporal que preocupou a cidade nesta quinta-feira, Petrópolis viveu nesta sexta-feira um dia de bastante trabalho. Em diversas ruas dos bairros atingidos pela força da água foram feitos mutirões de limpeza com funcionários da Comdep e Secretaria de Obras. Mais de 200 pessoas participaram das ações. As oito famílias desabrigadas foram atendidas e cadastradas pela Secretaria de Assistência Social.

Segundo informações da Defesa Civil, foram ao longo da quinta-feira, 61 ocorrências. As mais graves terminaram na interdição de um prédio com seis apartamentos, em Pedro do Rio, e outras duas residências, na Lopes Trovão e Estrada da Saudade. A Defesa Civil informou também que não foram registradas ocorrências nesta sexta-feira e que o órgão mantém o monitoramento constante da cidade que continua sob ameaça de chuvas fortes.

Trânsito e transportes públicos sofreram devido às chuvas

Ônibus que atendem 11 ruas da cidade tiveram os itinerários alterados nesta sexta-feira em consequência das chuvas. A prefeitura trabalha na limpeza e manutenção desses locais para retomar a normalidade e circulação das linhas do transporte público do município.



As linhas 129 e 139, que atendem o Moinho Preto, estão fazendo ponto final no início da rua. O mesmo acontece com a linha 135, que atende a Rua Eliza Mussel, no bairro Caxambu.



As linhas 303 e 325, que passam pela Rua Timóteo Caldara, tiveram itinerário desviados para a Rua Gregório Cruzick. O itinerário da linha 330, Rua Pedro Elmer foi alterado para a Rua Bernardo Proença e não atende o trecho entre as ruas Luís Paulistano e Paulo Rudge.



A linha 510 foi desviada da Rua Felipe Camarão e está passando pela Rua Fernandes Vieira. Na Ladeira João Ventura Torres, na Estrada da Saudade, a linha 517 teve o itinerário alterado pela Rua Silvino Rodrigues dos Santos. Já a linha 526, que passa pela Rua Modesto Guimarães, está fazendo ponto final em frente à Aalborg. A linha 528, que atende a Rua Hans Bristischan, na Comunidade do Alemão, está fazendo o mesmo ponto final da linha 513.



A linha 723 não está atendendo a localidade Sítio do Moinho em Santa Mônica. As ruas Francisco Scalli, no Quissamã e Rodolfo Alberto Pires, no bairro Cascatinha, não estão sendo atendidas.