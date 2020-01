Assistência Social e Saúde atendem moradores de Corrêas

Petrópolis - Equipes da Secretaria de Assistência Social visitaram, esta semana, as 44 casas atingidas por um alagamento ocasionado pelo transbordamento do Rio Piabanha, na comunidade de Olaria, em Corrêas. Nenhum morador ficou ferido ou desabrigado. A SAS fez a entrega de cestas básicas e kits de limpeza, além do cadastramento para a doação de kits de móveis e eletrodomésticos para famílias carentes que tiveram perdas materiais. Na manhã deste sábado uma equipe da Secretaria de Saúde se manteve lotada no CRAS Corrêas para oferecer vacinas antitetânicas e prestar orientações sobre doenças.

Durante todo o dia, cerca de 30 agentes do SSOP ajudaram na limpeza das casas de Olaria e retiraram a lama e entulho das ruas com a ajuda de uma retroescavadeira e um caminhão. A equipe da Secretaria de Saúde, formada por 15 profissionais, ficará lotada no CRAS Corrêas para fazer vacinação antitetânica a quem ainda não está imunizado e orientar sobre doenças transmissíveis pela lama e água suja. O atendimento será das 8h às 13h.

Ao todo, 20 técnicos atuam no atendimento desde o fim da tarde da última quinta-feira, quando foram registradas interdições de seis apartamentos na Rua Vereador Carlos Canedo, em Pedro do Rio. As equipes da SAS e da Saúde continuam em plantão para o caso de novas ocorrências provocadas pelas chuvas.