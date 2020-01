Obras no Centro Municipal de Ortopedia entram na reta final

Petrópolis - O novo espaço terá capacidade para ofertar até 2.500 consultas por mês. As obras de estruturação do prédio estão em andamento e a expectativa é de que o centro comece a funcionar ainda no primeiro trimestre deste ano. Em aproximadamente um mês, as obras de adaptação do prédio já avançaram 30%. O Centro Municipal de Ortopedia contará com recepção e sala de espera, três consultórios, salas de exames, sala de procedimentos e banheiros. A nova unidade de atendimento possuiu duas rampas de acesso para cadeirantes e demais pessoas com dificuldade de mobilidade.

O CMO será a primeira unidade da rede pública de saúde a realizar a terapia com ácido hialurônico para tratamento da artrose. O uso do produto evita, em muitos casos, a cirurgia, trazendo mais segurança para o paciente. Dois profissionais especializados neste tipo de terapia atuarão no novo espaço. Também será ofertado atendimento em especialidades dentro da ortopedia (ombro, joelho, quadril, coluna e ortopedia pediátrica). Outro diferencial do Centro Municipal de Ortopedia é que a unidade contará com um aparelho de exame de desintometria óssea e um ultrassom, que será usado para auxiliar o tratamento dos casos de artrose.