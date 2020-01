Prefeitura remove árvores no Centro, Estrada da Saudade e Vale das Videiras

Petrópolis - A prefeitura continua atuando no atendimento aos locais atingidos pela chuva e fazendo a remoção de árvores que caíram nesta segunda-feira. Na Rua 13 de Maio, no Centro, equipes da Comdep trabalharam até 03h da madrugada desta terça para remoção de troncos e galhos que caíram da Casa Princesa Isabel e danificou a rede elétrica no local. Funcionários da Enel também estiveram no local. A equipe de corte de árvores esteve atuando nesta terça na comunidade do Fragoso (Estrada da Saudade) e no Vale das Videiras.



Na segunda-feira, foram registrados 16 milímetros de chuva no Centro. Além das árvores retiradas pela Comdep, outra caiu no Quarteirão Brasileiro, em terreno particular. A Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias contabiliza 215 ocorrências em toda a cidade desde a última quinta-feira até esta terça-feira.



A queda da árvore na Rua 13 de Maio provocou retenções no trânsito, mas o fluxo de veículos pequenos foi liberado ainda pela manhã. Os veículos de grande porte, como caminhões e ônibus, foram direcionados para outras rotas, como a Rua Alfredo Pachá (sentido Centro) e a Rua Padre Siqueira (sentido Avenida Barão do Rio Branco). Agentes de trânsito da CPTrans atuaram no local.



A árvore que caiu na Casa Princesa Isabel, onde funciona a Cia. Imobiliária de Petrópolis, tinha laudo técnico recomendando o corte desde nove de fevereiro de 2017. A vistoria realizada pela Secretaria de Meio Ambiente na época atestou que essa e uma outra árvore tinham “estado fitossanitário deficiente”, ou seja, estavam mortas. O documento ainda diz que elas estavam inclinadas e, por isso, havia o risco de tombamento sobre a rede elétrica, construções, a rua ou mesmo pessoas. Por se tratar de uma área particular, a remoção deveria ter sido realizada pelo proprietário do local. O mesmo vale para a outra árvore que tem a recomendação de corte.



A chuva de segunda-feira causou queda de barreiras na Rua Pedro Ivo, no Morin. O trabalho de remoção do material que deslizou para a via foi feito logo após a chuva. Também em função da chuva de segunda, a Águas do Imperador foi acionada para fazer reparos na Coronel Veiga, onde um buraco foi aberto pelo rompimento de uma tubulação da concessionária. O trânsito no local ficou em esquema de “pare e siga” durante a manhã e à tarde para a conclusão do serviço.



Na Posse, os serviços de respostas após a chuva de domingo aconteceram até o fim da noite de segunda. Na comunidade Nossa Senhora de Fátima, a prefeitura fez aplicação de asfalto para melhorar as condições das vias do local. Na Estrada dos Targinos, no Brejal, a equipe regional da prefeitura do distrito fez a recolocação de manilhas e o aterramento para liberar a circulação no trecho. Ainda houve retirada de barreiras no Taquaril.



Nesta terça, pelo menos 80 homens da Comdep e das secretarias de Serviços e de Obras seguiram fazendo a limpeza em função da chuva em Pedro do Rio, Posse, Itaipava, Madame Machado, Cascatinha, Estrada da Saudade e Sargento Boening. Ainda na terça-feira mais uma forte chuva derrubou uma árvore na Avenida Barão do Rio Branco, sentido Centro da cidade. Dfesa Civil e Corpo de Bombeiros foram acionados e atuaram na orientação dos motoristas.