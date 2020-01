Abertas as inscrições para etapa Petrópolis da Copa Internacional de Mountain Bike

Petrópolis - Já estão abertas as inscrições para a etapa Petrópolis da Copa Internacional de Mountain Bike. A competição, que contará com quatro etapas em 2020, será realizada em maio na Cidade Imperial. Os interessados devem garantir a vaga no site oficial da competição (www.cimtb.com.br). O evento conta com o apoio da prefeitura, através da Superintendência de Esportes e Lazer e da Turispetro.

Petrópolis receberá a Copa Internacional pelo segundo ano consecutivo. Após acontecer de maneira inédita na cidade em março de 2018, a competição ocorre em 2020 nos dias 15, 16 e 17 de maio no Vale do Cuiabá, e já está no calendário de competições oficiais do município. A prova de abertura acontecerá em Araxá (MG) entre os dias 5 e 8 de março. A terceira etapa será disputada em Congonhas (MG), entre 3 e 5 de julho, e terá encerramento em Taubaté (SP) entre 28 e 30 de agosto.

A ideia é tornar Petrópolis uma das cidades fixas a receber a competição, é o que conta Rogério Bernardes, organizador da prova. A Copa Internacional de Mountain Bike acontece há 25 anos e recebe atletas de 20 países e quatro continentes. São 31 categorias em disputa, entre profissionais e amadoras, que atendem desde crianças até idosos. A competição vai reunir as principais referências do segmento, sendo também uma oportunidade para os atletas terem contato com os representantes das marcas, conhecerem novos equipamentos e ficarem por dentro de tudo o que rola no universo do mountain bike. Além disso, a CIMTB conta pontos para o ranking estadual, nacional e mundial da modalidade.

A etapa de 2019 em Petrópolis reuniu 700 atletas para a disputa de 31 categorias e movimentou a economia da cidade. O evento teve a presença de mais de 5 mil pessoas. Petrópolis conta com Henrique Avancini, que já foi campeão da modalidade e é o idealizador da pista em que será realizada a prova no Vale do Cuiabá.