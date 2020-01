Número de acidentes envolvendo motocicletas cresce em Petrópolis

Petrópolis - Os números não mentem: 2019 revelou crescimento significativo relacionado aos acidentes de trânsito na cidade. No foco das estatísticas, as motocicletas e seus condutores.

"Tem muita moto na cidade porque tá mais fácil pegar moto que carro. Moto é mais barata pra comprar e pra manter e a gente ainda pode trabalhar com ela". A afirmação é de um entregador de produtos de uma das várias lanchonetes da cidade que pediu para não ser identificado, e colecionador de três visitas à sala de trauma do HST. "Já passei por lá três vezes. Já me chamam até pelo nome. Tem muito carro que não respeita a gente e ônibus também, aí fica ruim. Mas também tem muito motoqueiro abusado", completa ele.

Segundo levantamento realizado pelas principais montadoras de motocicletas do país, 2019 revelou um crescimento de 17% em toda a linha de produção para atender à demanda do mercado. O que se percebe nas ruas, hoje, são motocicletas disputando espaço com veículos de passeio, ônibus e caminhões e, muitas vezes, saindo em boa desvantagem. Nos acidentes atendidos na emergência do Hospital Santa Teresa, referência em trauma na cidade, 80% são relacionados às motos. Entre as vítimas, quase 70% são do sexo masculino. Acidentes de trânsito continuam representando a maior fatia da estatística. Entre os números de Petrópolis, revelados no último levantamento, 53% com envolvimento de motocicletas. Um número 14% maior que no ano anterior. De acordo com os boletins de ocorrência e atendimentos realizados pelo Corpo de Bombeiros, 29% dos condutores não possuíam carteira de habilitação.

Balanço geral divulgado pelo Hospital Santa Teresa

Na última semana o Hospital Santa Teresa divulgou o balanço de dezembro, trazendo um panorama de todo o ano de 2019 com relação aos atendimentos na Sala de Trauma, unidade de referência no atendimento às vítimas em estado grave no município. Os números falam por si só: 1.097 pessoas foram levadas para a unidade, representando uma média de 91 vítimas por mês, ou três por dia.

Acompanhando a estatística, o maior índice foi representado pelo mês de outubro, quando 112 vítimas de acidentes foram levadas à unidade. Janeiro de 2019 mostrou, também, um elevado número de atendimentos, com 102 casos. No último mês do ano houve 47 acidentes de carro, coincidentemente o mesmo número de casos envolvendo motocicletas

Dados do HST mostram, também, que em dezembro 80 pessoas (60,1% do total de 133) foram levadas à unidade hospitalar por equipes do Corpo de Bombeiros. Outras 30 (22,5%) foram encaminhadas pela Concer, a concessionária que administra a rodovia BR-040, 16 (12%) pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu e outras sete por meios próprios.