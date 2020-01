Prefeitura pronta para entregar 300 apartamentos em fevereiro

Petrópolis - As 300 famílias petropolitanas que irão realizar o sonho da casa própria estão contando as horas. O motivo não poderia ser melhor. Dia primeiro de fevereiro, a prefeitura da cidade vai entregar os apartamentos do condomínio 3, no Vicenzo Rivetti, que já passou pelo sorteio para definir onde cada família vai viver.

“Durante todo o nosso governo, a questão da habitação foi um dos nossos focos, especialmente o Vicenzo Rivetti. É o maior conjunto habitacional popular já construído em Petrópolis e que vai dar a casa própria para pessoas que estão esperando desde a chuva de 1988 e também vítimas da tragédia de 2011. Fizemos todo trabalho necessário, trabalhamos muito durante todo tempo para que essa obra fosse retomada, avançasse e chegasse nesse momento tão aguardado, da entrega das chaves. É dessa forma que estamos respeitando essas pessoas, dando dignidade para elas. É um marco na história da cidade”, afirma o prefeito Bernardo Rossi.



O conjunto habitacional do Vicenzo Rivetti foi construído exclusivamente para pessoas que ficaram desabrigadas no município e que se enquadram na faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, com renda familiar de até R$ 1,8 mil por mês. São 18 blocos construídos em três condomínios. Dois deles com 300 unidades e o último, com 176. Os apartamentos possuem 49 m² e contam com dois quartos, sala, cozinha/área de serviço e banheiro. Os condomínios ainda vão contar com áreas de lazer infantil e salão de festas. Das 776 moradias, 3% serão destinadas para famílias que possuem pessoas com deficiência.



O condomínio 3 está nos acabamentos com serviços como pintura, troca de vidros e limpeza dos blocos. Os apartamentos estão recebendo instalação de hidrômetros e padrões de luz e os trabalhos de Águas do Imperador e Enel estão sendo finalizados no local. O mesmo vai acontecer na sequência com os condomínios 1 e 2, que também terão sorteios realizados nas próximas semanas. A previsão de entrega das demais unidades é para o primeiro trimestre desde ano.



O município trabalha, agora, na infraestrutura de entorno, como o arruamento e construção da rede de esgoto, na implantação equipamentos comunitários, creche e UBS, e ainda com o trabalho na área social de capacitação profissional dos futuros moradores e orientação para gestão dos condomínios.



“São cerca de 3 mil pessoas que vão morar no Vicenzo Rivetti e a nossa preocupação é dar toda a infraestrutura necessária para que essa população consiga desenvolver sua vida. É por isso que estamos trabalhando para atender todos esses pontos”, explica o secretário de Obras, Habitação e Regularização Fundiária, Ronaldo Medeiros.



Na próxima sexta-feira, dia 17 e no sábado, dia 18, os futuros moradores já poderão começar a verificar a questão das ligações de luz. A Enel Distribuição Rio estará na Casa dos Conselhos, entre 9h e 16h, e quem tiver débitos com a concessionária poderá regularizar as dívidas.