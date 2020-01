Políticas públicas voltadas para a causa animal avançam em Petrópolis

Petrópolis - As políticas públicas voltadas para a causa animal avançaram em Petrópolis: o fim do uso de cavalos em charretes de passeios foi anunciado em março, após 117 mil pessoas votarem pelo fim do uso dos animais para o trabalho. Também neste sentido, a prefeitura promoveu mais uma etapa do serviço de castração, atendendo a 1.266 cães e gatos na região da Posse. Em paralelo, o município criou o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (Comupa) e implementou, também em 2019, a Semana Municipal de Proteção Animal.

Outras novidades são as leis que proíbem as cirurgias com fins estéticos em animais e do uso e comercialização de coleiras de choque. As medidas, previstas na lei nº 7.853, passaram a valer no município para evitar a realização, por exemplo, de retirada ou corte da cauda e das orelhas em cães e gatos, consideradas mutilações e maus-tratos. Outro pedido antigo dos protetores foi a realização do 1º Outubro Rosa Pet, graças à parceria entre a Coordenadoria de Bem-estar Animal (Cobea) e a clínicas veterinárias particulares.

Principal novidade da gestão, o Comupa vai permitir o debate de campanhas que visam proteção e defesa animal, assim como as medidas para a conservação da fauna silvestre e manutenção dos seus ecossistemas. Também será criado o Fundo Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (FMPDA), com seus recursos voltados para a elaboração de programas e ações indicados pelo conselho.

Já a criação Semana Municipal de Proteção Animal prevê a realização de campanhas de conscientização sobre bem-estar animal, guarda responsável, importância da vacinação e do controle reprodutivo de cães e gatos na primeira semana do mês de outubro. Também estão previstas palestras nas escolas municipais neste mesmo período.