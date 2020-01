Petrópolis terá concurso do IBGE ainda no primeiro trimestre de 2020

Petrópolis - Cerca de 232 vagas estão previstas para a cidade de Petrópolis no próximo concurso. A informação é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e foi divulgado na última sexta-feira, dia 17. As vagas são para a contratação de recenseadores que irão atuar no Censo 2020.



O Censo está programado para ter início em agosto deste ano em todo o território nacional e deve ter a duração de três meses, período em que os técnicos irão visitar os moradores na coleta de informações. Apenas na cidade de Petrópolis, os recenseadores devem percorrer mais de cem mil residências, divididas em 740 setores.



Além de dados populacionais, o Censo 2020 vai trazer informações sobre o perfil dos lares nacionais, como nível de escolaridade e renda, entre outros. A divulgação dos primeiros dados devem ocorrer, apenas, em janeiro de 2021. O cronograma completo do Censo vai ser publicado pelo IBGE, bem como o edital do processo seletivo.