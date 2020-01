Rua Teresa anuncia liquidação e aquece economia da cidade

Petrópolis - Que a Rua Teresa é nacionalmente conhecida, muita gente já sabe. Diante disso, comerciantes locais resolveram investir no aquecimento da economia e criar uma temporada de descontos que, em algumas lojas, pode chegar a 70%. O período foi iniciado no mês de janeiro. O objetivo dos lojistas é diminuir seus estoques, melhorando, desta forma, o capital de giro de suas empresas.

A atual presidente da Associação da Rua Teresa, Denise Fiorini, explica que as liquidações e promoções são o primeiro passo para a troca de coleções nas lojas e são, ainda, a oportunidade de estar na moda por preços mais acessíveis. “As marcas da Rua Teresa caminham junto às grandes grifes mundiais. No verão nós já sabemos o que virá de tendência para outono/inverno. No exterior as grifes estão nesse momento", ressalta Denise.



Algumas lojas preferiram oferecer teto mínimo e máximo de preço. Uma delas tem produtos que variam de R$ 5 a R$ 90. Outras estão atuando de forma diferente. Passaram a atrelar a quantidade de peças compradas ao desconto aplicado. “Nossa liquidação já começou para aproveitar o movimento de férias que a rua recebe em janeiro. É para liberar o estoque para a coleção inverno que já está em fabricação”, ressalta uma empresária local.



As, aproximadamente, mil lojas em funcionamento no polo da Rua Teresa são de moda infantil, praia, feminina e masculina. O comércio no local funciona de terça-feira a sábado de 9h às 18h e aos domingos de 10h às 17h. Nas segundas-feiras a abertura é de 14h às 18h.