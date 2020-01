Equipes começam mobilização para obras emergenciais no túnel extravasor

Petrópolis - A mobilização para a obra emergencial no trecho final do túnel extravasor do Rio Palatinato teve início na última semana. Os trabalhos começaram no sábado. O prefeito esteve na Rua Francisco Scali, no bairro Quissamã, e conversou com moradores e operários. O serviço inicial visa garantir a estabilidade das moradias que foram interditadas pela Defesa Civil e, em seguida, prevê intervenções nos trechos da galeria mais prejudicados pela chuva do início do ano.

A ação é atribuição do Instituto Estadual do Ambiente, o Inea, e foi pedido pelo prefeito diretamente ao secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Altineu Cortes, e o presidente do órgão, Carlos Henrique Vaz.

Também na última semana o prefeito recebeu um morador da região para falar a respeito do começo da obra. Rossi ressaltou que buscou, desde o início do período de chuvas, que o governo do Estado realizasse intervenções no túnel extravasor e, agora, vai acompanhar cada passo do serviço. “Nesse momento só posso agradecer porque nós, moradores, estamos sendo escutados. Estamos brigando por obras há mais de 20 anos. Agora estamos com essa situação emergencial e é bom que aconteça essa obra, mas depois disso, vamos continuar esperando pela obra definitiva”, disse o morador Hélito Fernandes Fraguas.

A expectativa é que esses trabalhos possam durar cerca de 45 dias. “Os pontos emergenciais são o local das casas e o buraco maior. Depois, vamos fazer a sondagem dos outros trechos do túnel”, explicou o superintendente Regional do Piabanha (SUPPIB-INEA), Edmardo Campbell.