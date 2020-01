Vestibular Social tem 200 bolsas de estudo para alunos da rede pública

Petrópolis - Uma excelente notícia para os estudantes da rede pública: a prefeitura e a Universidade Católica de Petrópolis assinaram, nesta segunda-feira, o termo de parceria para o retorno do Vestibular Social que concederá 200 bolsas integrais de estudo. Ao todo serão 100 no primeiro e outras 100 no segundo semestre. As inscrições serão abertas na terça-feira, dia 21, e seguirão até o dia 4 de fevereiro. As provas serão aplicadas no dia 9 de fevereiro.



Serão concedidas 200 bolsas integrais de estudo em duas edições do vestibular. Na seleção do 1º semestre (total de 100 bolsas) serão 20 bolsas para os primeiros colocados nos cursos que farão parte do Vestibular Social: Direito, Arquitetura e Urbanismo, Engenharias (civil, de computação, de produção, elétrica, mecânica e mecatrônica), Educação Física e Pedagogia.



“Queremos que os estudantes percebam que eles podem e devem fazer um curso superior, com ensino de qualidade. Fui aluno da UCP e sou eternamente grato por tudo o que aprendi. Agradeço a instituição que sempre nos atende com muita boa vontade e segue com esta parceria tão importante para os estudantes da rede pública”, afirmou o prefeito Bernardo Rossi.



Na ocasião, o reitor da universidade, padre Pedro Paulo de Carvalho, salientou o ganho para o município. “Essa iniciativa estimula a autoestima dos estudantes, com certeza vamos aumentar o número de alunos que saem do ensino médio e ingressam no ensino superior, projetando uma carreira, auxiliando a sociedade. O estudo é muito importante e estamos felizes com a parceria”.



As bolsas serão oferecidas aos estudantes classificados que preencherem, simultaneamente, os seguintes requisitos: conclusão do Ensino Médio em escolas da rede pública (municipal ou estadual), exclusivamente do município de Petrópolis, ou na rede particular através do Programa Todos Pela Educação. Ter cursado, no mínimo, duas séries do Ensino Médio em escolas da rede pública (municipal ou estadual) exclusivamente do município de Petrópolis ou da rede particular através do Programa Todos Pela Educação. Não ser portador de diploma de graduação e não ter concluído nenhuma disciplina, com aprovação, em cursos de graduação.



A prova será realizada no dia 9 de fevereiro, no campus Dom Veloso, na Rua Benjamin Constant, Centro da cidade. O resultado do concurso será publicado no site da UCP no dia 13 de fevereiro. A inscrição custará R$ 50 e poderá ser feita pela Internet, acessando a página www.ucp.br – Vestibular PMP/AFCP, entre os dias o dia 21 de janeiro e 04 de fevereiro de 2020.



Disciplinas e conteúdos programáticos poderão ser observados no edital do Vestibular, disponível no site da UCP. Os gabaritos das provas objetivas também serão divulgados no dia 10 de fevereiro no site.