Casa de dois andares desaba na Serra Velha, em Petrópolis

Petrópolis - Moradores da Estrada Velha da Estrela, a Serra Velha, passaram um enorme susto na tarde desta terça-feira. Devido à grande pressão nos pilares da estrutura, uma casa de dois andares desabou provocando pânico nos moradores e vizinhos. O local é conhecido como Meio da Serra, próximo à Curva da Macumba, em Petrópolis. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incidente ocorreu por volta das 14h e não houve feridos.



Testemunhas contaram que, minutos antes do desabamento, uma mulher e uma criança estavam na casa e saíram correndo assim que ouviram os barulhos de rachaduras na estrutura. De acordo com a Prefeitura, o corpo técnico da Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias esteve no local e concluiu que um colapso na estrutura causou a queda da construção. Ainda de acordo com o município, os quatro moradores da residência passam bem e foram encaminhados para a casa de parentes.