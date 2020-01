HMNSE já está equipado com quatro novos ventiladores pulmonares

Petrópolis - O Hospital Municipal Nelson de Sá Earp já está equipado com quatro novos ventiladores pulmonares, aparelhos usados nos casos de pacientes com insuficiência respiratória. Os equipamentos são parte de uma lista com diversos itens, que vão desde novos aparelhos de pressão arterial até tomógrafo.



Os novos equipamentos são de suma importância para atender com mais qualidade os pacientes. Em breve, estará funcionado, também no HMNSE, um centro de imagens, com ultrassom, Raio X, o aparelho de densitometria e tomógrafo. Dois dos respiradores estão funcionando na sala de estabilização do pronto socorro do HMNSE, um na Unidade de Terapia Intensiva e o quarto no Departamento de Doenças Infectocontagiosas.



O Dr. Luiz Monteiro, médico do HMNSE, aprovou os novos aparelhos que irão oferecer maior qualidade no atendimento dos pacientes e falou sobre a montagem do centro de imagens. “Vai ser muito bom ter todos os aparelhos aqui, já que não iremos mais precisar deslocar pacientes para fazer exames de diagnósticos em outras unidades”, ressaltou.



Na lista de novos materiais que estão reequipando o HMNSE estão ainda ultrassom, eletrocardiograma, estetoscópios, desfibriladores, oxímetros, macas, cadeiras de rodas, armários, monitores, entre outros, totalizando cerca de R$ 2,4 milhões em investimentos com verba proveniente de emendas parlamentares.

O processo para a aquisição do tomógrafo, que está sendo feito pelo próprio município, já está em andamento.