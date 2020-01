Linhas de ônibus do Terminal Centro serão realocadas neste domingo

Petrópolis - A partir deste domingo, dia 26, as linhas de ônibus que operam nas 12 plataformas do Terminal Centro serão realocadas para Rua Souza Franco, no lado ímpar, e Rua Dr. Porciúncula. Serão remanejadas, também, parte das vagas de táxis, de embarque e desembarque e carga e descarga. A interdição das baias dos ônibus ocorre por conta do avanço das obras do Terminal, que estão na fase de intervenção no piso e na parte elétrica da área que ficará fechada. A mudança é temporária, com duração aproximada de 60 dias, podendo ser prorrogada caso seja necessária.



As linhas que atendem o bairro Alto da Serra passarão a atender os passageiros na Rua Souza Franco no lado ímpar entre os números 47 e 105. As mudanças não irão alterar o funcionamento da feira livre que acontece as terças-feiras e aos sábados. Já as linhas que operam na região do Quitandinha serão remanejadas para a Rua Dr. Porciúncula, em frente ao comércio. Serão realocados também parte do ponto de táxis, vagas de carga e descarga e demais vagas da Rua Dr. Porciúncula para a Rua Prudente de Aguiar.



A obra está sendo realizada pela empresa VACC Indústria, Comércio e Serviço Eireli por R$ 964,4 mil. A reforma contempla intervenções no telhado, com a instalação de telhas de aço novas, além das pinturas das paredes e das estruturas como portas de madeira, portões e guarda-corpo, nova pavimentação em asfalto, entre outras melhorias. O Terminal Centro é o maior da cidade, com demanda de 1.640 viagens de 80 linhas de ônibus partindo do local todos os dias, levando a população para diversos locais da cidade como Alto da Serra, Quitandinha, Bingen e Retiro, por exemplo.



Confira as linhas realocadas



Para a Rua Souza Franco, linhas que atendem o bairro Alto da Serra:



414, 419, 433, 452, 457, 430, 434, 445, 451, 413, 420, 453, 415, 426, 432, 458, 429, 431, 462 e 464.



Para a Rua Dr. Porciúncula, linhas que atendem o bairro Quitandinha:



424, 440, 442, 454, 422, 437, 465, 466, 412, 404, 405, 425, 403, 423, 428, 441 e 469.