Petrópolis - As secretarias municipais já trabalham em conjunto para que Petrópolis tenha um Carnaval tranquilo. A administração também vem, desde o ano passado, realizando audiências públicas com a participação dos blocos de rua e órgãos de segurança para esclarecer sobre a documentação necessária para os desfiles e ensaios. Na última quarta-feira mais um encontro foi promovido na prefeitura para que representantes de blocos tirassem as últimas dúvidas com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil, CPTrans e Instituto Municipal de Cultura e Esportes.



Este ano, a Cidade Imperial vai contar com atrações musicais e recreação infantil nos bairros, promovidas pela prefeitura, em cinco principais pontos: Posse, Pedro do Rio, Nogueira, Alto da Serra e Corrêas, além de blocos de rua, também apoiados pelo município. Até o momento, 12 blocos receberam o nada opor da prefeitura. Mas, para desfilarem, todos precisam ter autorização dos órgãos responsáveis.



Meses antes do Carnaval, reuniões já vinham sendo promovidas com os blocos de rua. Em setembro do ano passado, foi apresentado o fluxograma que cada responsável pelas agremiações deveria seguir. O encontro reuniu representantes dos órgãos de segurança pública, do Ministério Público Estadual, da Vara da Infância e Juventude e de secretarias municipais, com o objetivo de garantir a organização e legalização dos desfiles e ainda a segurança dos foliões e de toda a população, além do apoio operacional, caso necessário. Também atuam com planejamento especial durante a festa, a Turispetro, a Secretaria de Serviços e Ordem Pública, a Comdep e Secretaria de Saúde.