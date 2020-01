Petrópolis - Com a previsão de mais chuva para o fim de semana, a Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias permanece em estado de atenção até o próximo domingo, dia 26. O órgão mantém todo o contingente de 55 agentes de prontidão 24 horas para atender aos chamados dos moradores, que podem ser feitos pelo telefone 199. A Defesa Civil também mantém monitoramento constante dos radares e dos pluviômetros e, em caso de necessidade, poderá acionar as sirenes do sistema de Alerta e Alarme. Todos os equipamentos estão funcionando normalmente.



Na última quarta-feira, o Sistema Nacional de Defesa Civil divulgou um alerta com a possibilidade de fortes chuvas para vários locais do país, incluindo a Região Serrana do Estado do Rio. Em 24 dias, são 672 cadastradas pela Defesa Civil e um índice de chuva acumulado de 653,8 milímetros neste mês. Por conta da previsão para o fim de semana, a população também precisa estar atenta.



“Por conta da grande quantidade de chuva que já caiu em janeiro, é importante que os moradores que vivem em áreas de risco tenham atenção redobrada. A população deve ligar para o 199 e informar caso haja alguma ocorrência”, explica o secretário de Defesa Civil e Ações Voluntárias, coronel Paulo Renato. Ele, ao lado do corpo técnico da pasta, acompanha os radares e também os pluviômetros.



“Todas as sirenes estão funcionando perfeitamente, mas é necessário cumprir um protocolo de acionamento, como já expliquei em audiência pública realizada na Câmara Municipal, no último dia 14, e também em plenário para dezenas de lideranças comunitárias, na Casa dos Conselhos, no dia 20. Estamos de prontidão durante todo o fim de semana monitorando os radares e pluviômetros", ressalta o secretário de Defesa Civil.



Petrópolis conta com 20 conjuntos de sirenes do Sistema de Alerta e Alarme em 12 comunidades: Gentio, Buraco do Sapo, 24 de Maio, Alto da Serra, Bingen, Dr. Thouzet, Independência, Quitandinha, São Sebastião, Sargento Boening, Siméria e Vila Felipe. O acionamento leva em consideração os acumulados recentes 24 e 96 horas, associados à quantidade de chuva na última hora. Os protocolos são iguais para todos os bairros que apresentam maior risco geológico.



Outra ferramenta importante para a população é o alerta de Whatsapp da Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias. O número é o (24) 98863-5497. "Uma mensagem simples garante o recebimento de alertas em quatro estágios: vigilância, atenção, alerta e alerta máximo. É mais uma forma de prevenção, que ajuda os petropolitanos a permanecerem atentos neste período crítico", explica o coronel Paulo Renato.