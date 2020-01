Petrópolis - Uma operação em conjunto entre o Grupamento de Operações com Cães da Guarda Civil e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) terminou com a apreensão de 750 frascos de um medicamento veterinário que seria utilizado para fabricação de drogas sintéticas. O material estava no porta-malas de um veículo de luxo abordado na BR-040, próximo ao posto da PRF, em Três Rios. A estimativa é de que o traficante poderia faturar cerca de R$ 150 mil com as drogas sintéticas.



Dois cães da Guarda Civil foram utilizados durante a operação, que ocorreu na noite da última sexta-feira. Em um dos carros abordados, foi detectada uma pequena quantidade de cocaína e maconha. Os produtos estavam em uma bolsa do único ocupante do veículo. Dando sequência à revista, os fracos do remédio veterinário foram encontrados na mala do automóvel. Ele confessou aos agentes que participaram da operação que o material seria usado para fabricar uma droga sintética chamada de “Key”. O motorista foi encaminhado para as autoridades legais.



Três agentes da Guarda Civil participaram da operação com os pastores holandeses Core e Scolt. Pela PRF, 12 agentes foram mobilizados. “Mais uma vez nosso canil é acionado para uma operação de combate ao tráfico e auxilia, de forma efetiva, as forças de segurança. O canil realiza ações constantes na cidade e também dá apoio para PM, delegacias e PRF. É importante estar sempre à disposição para atuar, mesmo em municípios vizinhos, para que o ciclo do tráfico seja interrompido e essas drogas não acabem chegando na nossa cidade ou qualquer outro lugar”, destaca o superintendente geral da Guarda Civil, Jeferson Calomeni.



Em 2019, os cães de detecção de drogas participaram de cerca de 70 ações de combate ao tráfico, entre as realizadas diretamente pela Guarda Civil ou em apoio às polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal. Mais de 10 mil pinos de cocaína e cerca de 5 kg de maconha foram apreendidos.



O Grupamento de Operações com Cães da Guarda Civil existe há dois anos e meio e conta com 10 cães, que são usados para o trabalho de proteção e contenção de confusões e brigas, detecção de drogas, armas e explosivos, resgate em escombros e cinoterapia. O canil fica na sede da Guarda e é cuidado por 11 agentes.