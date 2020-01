Centro de Saúde de Petrópolis recebe mamógrafo em março

Petrópolis - O Centro de Saúde Coletiva Professor Manoel José Ferreira receberá em março o novo mamógrafo. A data de entrega do aparelho foi confirmada nesta sexta pela empresa IMEX Medical, vencedora do processo licitatório. Outro equipamento será adquirido para o Hospital Alcides Carneiro (HAC), ampliando a oferta de exames na rede SUS de Petrópolis.



O novo equipamento do Centro de Saúde está sendo adquirido com verba do Ministério da Saúde direcionada ao município por meio de emenda parlamentar. A expectativa é de que já em março, o equipamento comece a operar. Ele vem substituir o mamógrafo da unidade que já está obsoleto e não possui mais manutenção. “Segundo a previsão da empresa, em março o equipamento será instalado na unidade, e a sala onde funcionará está pronta”, explicou a secretária de saúde Fabíola Heck.



Hoje, as mamografias vêm sendo realizadas no Hospital Alcides Carneiro e em duas clínicas contratadas. A fila de espera para a marcação do exame conta com cerca de 340 pacientes. Um projeto de investimentos na saúde do município prevê a aquisição de mais um aparelho para o Hospital Alcides Carneiro. A aquisição está na lista de equipamentos para a saúde que serão comprados com contrapartida do Estado. “Estamos trabalhando para acabar com a fila de espera para o exame de mamografia em nosso município”, disse a secretária.