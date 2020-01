Cocaína e maconha na primeira grande apreensão da PM em 2020

Petrópolis - Na manhã da última sexta-feira, policiais militares de Petrópolis realizaram a maior apreensão de drogas desde o começo do ano. Ao todo, 961 cápsulas de cocaína e 12 tabletes de maconha foram encontrados. A droga estava escondida por traficantes no bairro Sargento Boening. Toda a ação teve início devido à denúncias anônimas feitas ao disque-denúncia na última semana.

Segundo os policiais militares envolvidos na ação, um dos suspeitos foi capturado numa região de mata fechada que dá acesso ao bairro Vila Felipe. Após ser detido, o homem levou os policiais ao esconderijo das drogas. Após quase três horas de busca, os PMs encontraram o material escondido num barril enterrado e camuflado numa das trilhas da mata.

Durante o trabalho, outro homem foi detido pelos policiais. Pouco depois, mais dois homens também foram presos escondidos no banheiro de uma casa, sendo um deles apontado de haver feito o carregamento dos entorpecentes. Os quatro foram levados à 105ª DP, no bairro Retiro, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas.

Dados do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro relativos ao ano de 2019, apontam a realização de 993 apreensões de entorpecentes realizadas pelas duas delegacias da cidade, a 105ª e 106ª DP, no Centro e em Itaipava. o número é 49,8% maior que o registrado no ano anterior, com 663 ocorrências. Levantamentos realizados pelo ISP mostram que, desde 2003, houve um crescimento de quase 500% em crimes de tráfico de drogas na cidade.