Prefeitura anuncia construção de Complexo de Saúde na Posse

Posse - O prédio onde funcionava o Serviço de Pronto de Atendimento (SPA) da Posse será transformado em um Complexo da Saúde, conforme anunciou o prefeito Bernardo Rossi, na manhã desta segunda-feira. O espaço passará por reforma para a reabertura do serviço de atendimento de urgência e receberá a base destacada do SAMU, além da abertura de uma Academia da Saúde no distrito. A proposta é somar mais estes serviços à Unidade Básica de Saúde (UBS), inaugurada por ele em junho de 2019, que fica bem ao lado do futuro complexo.



“Já estamos providenciando a reforma e readequação do prédio para que os espaços sejam bem aproveitados. Os moradores da Posse terão, em um mesmo local, uma rede de atendimento no coração do distrito. As obras no antigo posto de saúde, onde já funcionava o Serviço de Pronto Atendimento, começam já na próxima quinta-feira, dia 30”, ressaltou o prefeito.



Rossi visitou o prédio acompanhado do vice-prefeito Baninho, para conversar sobre o projeto de reutilização da unidade. A secretária de Saúde, Fabíola Heck, informou que o prédio, de propriedade do município, necessitará de readequações. “Devido ao tamanho do imóvel, estes três equipamentos de saúde ficarão muito bem adaptados dentro do complexo”, explicou a secretária.



A Prefeitura de Petrópolis vem investindo na saúde com a abertura de novas unidades e ampliações de serviços à população, dando atenção também aos distritos. Além da abertura da UBS na Posse, foi reaberta a base destacada do SAMU no distrito, que estava desativada. Outro ganho para os moradores do distrito foi a inauguração, no dia 18 de janeiro, da UPA 24h Itaipava, para o atendimento de 90 mil moradores do terceiro ao quinto distrito da cidade.