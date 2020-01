Entrega de moradias do Vicenzo Rivetti remarcada para março

Petrópolis - A empresa responsável pela construção do conjunto habitacional Vicenzo Rivetti, AB Construtora, se comprometeu a finalizar todas as 776 unidades até março. As obras do condomínio 3, que seriam as primeiras a serem entregues através do programa federal Minha Casa Minha Vida, ainda não foram concluídas pela construtora. Por isso, visando entregar as moradias em totais condições para os moradores e, sobretudo, para garantir a segurança de todos, a entrega foi remarcada. Para isso, mesmo a obra não sendo de responsabilidade do município, a prefeitura fez um aporte de R$ 1,5 milhões para que os trabalhos sejam finalizados.



A informação foi dada nesta segunda-feira pelo prefeito Bernardo Rossi para um grupo de futuros moradores do conjunto habitacional, para a líder do Movimento do Aluguel Social e Moradia de Petrópolis, Cláudia Renata Ramos, e para o líder do Movimento Popular Permanente por Moradia, Marcos Borges Sagati.



"É perigoso entregar um condomínio com outros ainda em obra. Por mais que tenha proteção ou mesmo segurança, é perigoso. Nós tivemos problemas com a empresa que vai fornecer os quadros de luz", disse o prefeito. Segundo a AB Construtora, restam finalizar pontos como esquadrias, troca de vidros, instalação de quadros elétricos, interfones, abrigo para os medidores de gás, iluminação pública, textura dos muros e os equipamentos das áreas comuns, como guarita, salão de festas, parquinho e quadra.



No fim do ano passado, a prefeitura aprovou na Câmara a autorização para repassar R$ 1,5 milhões para a AB Construtora. O valor, acrescido de cerca de R$ 400 mil devidos pela Caixa após a comprovação de outros serviços executados pela empresa (totalizando R$ 1,9 milhões), é o necessário para a conclusão da obra. Diante da demora na liberação de recursos do governo federal para o programa Minha Casa Minha Vida, o município decidiu usar recursos próprios para garantir a entrega das chaves. O contrato entre prefeitura, Caixa e AB foi assinado no dia 23 de janeiro e todo recurso será usado diretamente para o pagamento de fornecedores.





Compromisso com a questão habitacional





Na conversa com o grupo, Bernardo Rossi ressaltou o compromisso com a política habitacional do município. O Vicenzo Rivetti é o maior empreendimento habitacional popular da história de Petrópolis. A construção das casas é feita dentro do Minha Casa Minha Vida, ou seja, não é executada diretamente pela prefeitura. No entanto, além das contrapartidas exigidas pelo programa, o município está indo além, fazendo aporte de recursos próprios para que a obra encerre o mais breve possível.



“É importante ressaltar o compromisso do nosso governo com a política habitacional. É importante relembrar que nós pegamos um município que esqueceu a política habitacional por mais de 30 anos, tanto que nós vamos entregar chaves para vítimas das chuvas de 1988, 2001, 2011, 2013 e por aí vai. Esse governo tem pensado no ser humano. Tem pensado nas pessoas que mais precisam, que muitas vezes estão morando na casa de parentes por muito anos. O sentimento que vocês têm é o mesmo que tenho, de poder entregar as chaves e vocês receberem”, afirmou Bernardo Rossi.



A atuação de Bernardo Rossi foi elogiada pela empresa responsável. O diretor da AB Construtora, Carlos Augusto Ribeiro Filho, considera “fundamental” para a sequência da obra a “atitude de buscar uma solução e até mesmo com um fato inédito em termos de governos no Brasil de conseguir fazer esse aporte”.



“Estamos juntos aqui para poder fazer essa realidade. Vamos lutar de todas as formas. Qualquer intercorrência, vocês serão avisados. Para qualquer pessoa que sofreu com a tragédia de 2011, o sonho está mais palpável hoje”, falou o executivo da empresa.







Contrapartidas do município







Depois de três anos parada a partir da desistência da antiga empresa responsável, as obras ganharam ritmo a partir de janeiro de 2017, quando estava no patamar de 5%. Desde então, o município vem atuando nesses últimos três anos para cumprir todas as contrapartidas exigidas pelo programa. O município fez o arruamento de um acesso ao lado do conjunto habitacional, que vai dar acesso à UBS e à creche do bairro, dois equipamentos comunitários que vão ficar à disposição dos futuros moradores e de quem já vivia anteriormente no bairro, a construção da UBS já teve início, enquanto a obra da creche já foi licitada e terá ordem de início em breve.



A prefeitura também providenciou, junto à Águas do Imperador, a construção de parte da rede de coleta de esgoto, com a outra parte sendo providenciada pela AB Construtora. Outra providencia adotada foi o trabalho na área social. O trabalho de orientação e assessoramento para gestão dos condomínios já teve início. A capacitação profissional dos futuros moradores será feita a partir da entrega das chaves.