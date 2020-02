Cocaína, maconha e réplica de arma de fogo apreendidas pela Polícia Militar

Petrópolis - Mais cinco pessoas suspeitas de fazerem parte do tráfico de drogas na cidade foram detidas pela Polícia Militar esta semana. Em duas novas ações do 26º BPM, foram apreendidas uma réplica de arma de fogo, 168 cápsulas de cocaína prontas para consumo e 14 trouxinhas de maconha, totalizando cerca de R$ 2 mil. Um dos acusados confessou haver participado do roubo de um aparelho de telefone celular que pertencia a um taxista no último fim de semana.

Uma das ocorrências foi realizada na Rua Vista Alegre, bairro Independência. Denúncias anônimas feitas por moradores do local afirmaram que um homem armado vinha ameaçando pessoas na rua. Policiais abordaram o rapaz de 19 anos e, após revista, encontraram uma réplica de revólver, o aparelho celular que havia sido roubado do taxista e R$50 em dinheiro, proveniente da venda de drogas. Ele foi liberado após prestar depoimento na 105ªDP, no Retiro.

Em outro ponto da cidade, um novo registro. Após receber informações de que dois indivíduos teriam recebido drogas na Avenida Leopoldina, em Nogueira, uma equipe da Polícia Militar foi até o local e abordou os dois suspeitos, já conhecidos pelos agentes. Com eles, uma bolsa contendo 139 cápsulas de cocaína, 14 trouxinhas de maconha e um celular foram encontrados. Os suspeitos foram levados à 106ª Delegacia, em Itaipava, e autuados por tráfico e associação ao tráfico. Ambos permanecem presos.

Outra ação aconteceu no bairro da Glória, local apontado pelos próprios moradores como foco do tráfico de drogas e armas na cidade. Policiais abordaram dois homens numa motocicleta e encontraram 29 pinos de cocaína e R$22 em espécie. O homem, de 31 anos, disse que é funcionário de uma empresa que faz serviços de entrega de moto e alegou haver buscado o homem na comunidade a pedido de sua irmã, mas negou saber que o carona transportava entorpecentes. Os dois foram levados para a 105ª Delegacia, onde permaneceram presos.