Prefeitura de Petrópolis abre processo seletivo para contratar assistente social

Petrópolis - A Prefeitura abriu processo seletivo para a contratação temporária de profissionais para a Secretaria de Assistência Social. Estão sendo oferecidas 35 vagas. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 19 de fevereiro na sede da Secretaria, na Avenida Barão do Rio Branco, nº 2846, 2º andar, Centro.



O chamamento público foi publicado no Diário Oficial do dia 4 de fevereiro, onde estão discriminados todos os requisitos do processo. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico da prefeitura: www.petropolis.rj.gov.br. Das 35 vagas, 21 são destinadas às cotas raciais e 7 para pessoas com deficiência. A avaliação procederá também com análise de currículo. Títulos e experiência profissional serão critérios de pontuação.



Os candidatos deverão fazer as inscrições de segunda à sexta, das 13h às 17h30. No ato, deverão apresentar original e cópia dos seguintes documentos: Documento de identidade, CPF, Título de Eleitor e comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral, Quitação com a obrigação militar, Comprovante de escolaridade, registro no Conselho de Classe, comprovante de Habilitação e comprovante de experiência prévia.



O processo seletivo simplificado é fundamentado na Lei nº 7.931 de 24/01/2020 do município de Petrópolis, que regulamenta as contratações de pessoal por prazo determinado para atender à necessidade temporária até a admissão dos aprovados no Concurso Público que está em processamento.