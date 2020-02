Onça parda morre após ser atropelada na União e Indústria, em Pedro do Rio

Petrópolis - O acidente aconteceu na noite desta quinta-feira na Estrada União e Indústria, em Pedro do Rio. Segundo relatos dos moradores da região, um caminhão teria atingido o animal por volta de meia-noite. Logo após a colisão, testemunhas se aproximaram e notaram que a onça ainda estava viva. Eles tentaram prestar socorro retirando o animal da pista em direção ao acostamento. Ela morreu minutos depois. O corpo do animal ainda estava na margem da estrada nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira.



Cidade montou força-tarefa para preservação da espécie

Na última quarta-feira, dia 5, a Prefeitura de Petrópolis chegou a divulgar que uma força-tarefa, com a união de órgãos das esferas municipal, estadual e federal, está sendo montada para preservar a onça parda, natural da mata atlântica que cerca grande parte da região. Dentre as ações, estão previstas orientações aos moradores das áreas próximas ao habitat do animal, além de busca por soluções para mantê-los afastados desses pontos.



Segundo a prefeitura de Petrópolis, invasões do homem nas áreas de mata e incêndios que reduzem a fauna são fatores para o aparecimento das onças pardas em áreas urbanas. Desde o segundo semestre de 2019 vêm crescendo o número de registros de ataques de onças em criações de animais, como porcos, cabras e patos, em propriedades do Brejal, Posse e Pedro do Rio. No último ano, dois animais da mesma espécie também foram flagrados em condomínios de luxo, em Itaipava.