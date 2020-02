Inaugurado novo prédio da Escola Municipal Professora Jandira Bordignon

Petrópolis - O novo prédio da Escola Municipal Professora Jandira Bordignon foi inaugurado esta manhã pelo prefeito Bernardo Rossi. A obra, retomada em 2018, garantirá o aumento da capacidade de atendimento da escola de 400 para 700 alunos. No novo prédio, localizado na Avenida Getúlio Vargas, há 12 salas de aula, quadra poliesportiva e acessibilidade nos três andares.



“É uma alegria enorme ver esse prédio lindo, com rampas e banheiros acessíveis, quadra poliesportiva, uma escola nova, confortável e segura para os alunos da EM Jandira Bordignon. A comunidade escolar lutou muito por isso e o resultado está aqui, uma escola novíssima e com capacidade de atendimento maior”, disse o prefeito durante a cerimônia de inauguração que contou, também, com a presença da equipe de servidores da escola, pais, responsáveis e moradores do Quitandinha. Mais de 400 pessoas prestigiaram a inauguração, com direito a festa e participação da banda do 32º Batalhão e benção ecumênica.



No novo prédio, a capacidade de atendimento da escola aumentou de 400 para 700 alunos matriculados do 4º período da educação infantil até o 9º ano do ensino fundamental. O prédio conta com três andares, quadra poliesportiva, rampa, banheiros e salas acessíveis. “A obra foi abandonada em 2016 e retomada em 2018. Tudo feito com muito cuidado, espaço de lazer separado para os alunos da educação infantil, refeitório e salas da parte administrativa equipadas. Agradeço a compreensão, acompanhamento e amor dos pais e servidores dessa escola tão importante para a rede municipal. Tenho muito orgulho de ser o prefeito dessa cidade com escolas de referência, ensino integral, saúde que funciona, cidade mais segura do estado, que está vencendo a crise e inaugurando obras tão importantes para nossa cidade”, completou Bernardo Rossi.



O nome da escola, Jandira Bordignon, homenageia a professora que lecionou durante 47 anos em Petrópolis. A filha de Jandira, Sônia Bordignon de Sousa, acompanhou a inauguração, emocionada. “Sem palavras para descrever o que eu estou sentindo. Ela merece essa homenagem, esse lugar lindo. Choro de alegria e de saudades. Onde quer que ela esteja, está olhando pela escola”.



Na ocasião, a secretária de Educação, Márcia Palma, também destacou a importância dos pais e da equipe da escola. “Eles passaram por muitas mudanças, mas, nunca deixaram de lutar por essa escola. Os pais também fizeram questão de acompanhar o andamento da obra, participaram de visitas e estão aqui nesse dia tão especial, conferindo como o prédio ficou. É um dia de comemoração e reconhecimento”, disse, acrescentando que o prefeito Bernardo Rossi destacou a prioridade do resgate da obra da escola. “Esse governo fala e esse governo cumpre. O prefeito prometeu e não descansou enquanto não viu a escola pronta”.



A diretora da escola, Érica Lima, também fez questão de agradecer à equipe, ao prefeito Bernardo Rossi e a secretária de Educação, Márcia Palma. “Pela compreensão, ajuda e carinho com a nossa escola. Hoje é um dia de realizações. Desde 2004 estamos funcionando como escola professora Jandira e lutamos essa batalha por uma escola com mais conforto. Agora vocês têm o conforto que merecem. Só Deus sabe o quanto nós lutamos para estar aqui hoje agradecendo e feliz pelos nossos alunos. A escola ficou linda, maravilhosa”.



Luciana de Fátima Ramaldis, mãe da Tamires, de 15 anos e do Gabriel, de 9, ficou encantada com o resultado da obra. “Lindo, maravilhoso. É emocionante estar aqui vendo essas salas tão bonitas, muito diferente da época em que as crianças tiveram que deixar o prédio. Tenho certeza que meus filhos vão adorar estudar aqui. Aqui tem área de lazer para ele”, contou.



Nova realidade: prédio destaque na rede municipal



Em 2015, devido à precariedade do prédio da EM Jandira Bordignon, os alunos tiveram que ser transferidos para duas casas alugadas no bairro. Em 2016 uma obra foi iniciada no prédio, mas, paralisada no mesmo ano. Em 2018, após uma avaliação da prefeitura, a obra foi retomada, os ajustes necessários foram feitos e a escola ganhou uma nova cara.“Escola de grande porte com segurança e conforto para os alunos. Agora, o poder público vai entregar mais quatro creches que também serão modelo para a rede municipal”, completou o prefeito Bernardo Rossi.



Novas escolas e novos Centros de Educação Infantil



O prefeito Bernardo ainda vai inaugurar em fevereiro e março mais quatro Centros de Educação Infantil, com a oferta de cerca de 700 novas vagas para esse público. Os CEIs, localizados em Corrêas, Centro, Quissamã e no Boa Vista foram adaptados para receber os novos pequenos alunos da rede. Segundo planejamento da Secretaria de Educação, graças a esses novos espaços e às ampliações feitas na rede, até o final de 2020, o total de vagas criadas será 2 mil.