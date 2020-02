Prefeitura firma convênio para construção de calçadas em Araras

Araras - Para dar mais segurança a uma população de oito mil pessoas e promover maior acessibilidade, a prefeitura firmou um convênio junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional para construção de calçadas em Araras. O projeto prevê a implantação do espaço destinado aos pedestres por cerca de dois quilômetros na Estrada Bernardo Coutinho, desde a entrada do bairro até o terreno onde ficam a Unidade Básica de Saúde, a quadra esportiva e o ecoponto de coleta seletiva.



Além da população que vive no bairro e em comunidades como Poço dos Peixes, Vista Alegre e Santa Luzia, Araras também é destino de muitos veranistas que buscam a região para aproveitar as pousadas e a gastronomia local. O trecho onde o projeto se concentra é um dos mais movimentados e ainda conta com duas escolas, com cerca de 700 alunos.



“Araras tem uma população grande e temos procurado fazer investimentos para ter cada vez mais melhorias no bairro. Inauguramos a UBS, trouxemos um ecoponto, realizamos todos os serviços que os moradores precisam e agora vamos dar mais esse passo para dar segurança ao pedestre. E além disso, já vamos fazer ações para garantir a acessibilidade para todas as pessoas”, diz o prefeito Bernardo Rossi.



Os recursos serão usados para reurbanização do espaço com a construção de calçadas em concreto, com instalação de meio-fio e guarda-corpo em alguns pontos, no lado esquerdo da estrada. O projeto executivo das intervenções será elaborado de acordo com os parâmetros do manual de calçadas acessíveis “Todos na Calçada” criado pelo município junto com a Firjan e a Associação Brasileira de Cimento Portland. O governo federal vai repassar R$ 477,5 mil para o município, com contrapartida de R$ 7,5 mil (total de R$ 485 mil).