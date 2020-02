Queda de árvore de grande porte interdita pista de subida da serra de Petrópolis

Petrópolis - Após o forte temporal no início desta tarde, uma árvore de grande porte caiu e obstruiu totalmente a pista de subida da serra de Petrópolis. O acidente ocorreu na altura do KM 97, na BR-040. O local permanece interditado ao trânsito aguardando equipes para o trabalho de corte e remoção. Técnicos da concessionária que administra a rodovia, a Concer, afirmam que o acidente aconteceu graças à forte chuva no início da tarde desta quarta-feira. Não houve vítimas. A concessionária informa, ainda, que a passagem de veículos está fechada a partir da praça do pedágio.

Com a previsão de chuvas fortes até a próxima quinta-feira, a Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias permanece em estado de atenção. O órgão mantém todo o contingente de 52 agentes de prontidão 24 horas para atender aos chamados dos moradores, que podem ser feitos pelo telefone 199. O órgão mantém monitoramento constante dos radares e dos pluviômetros e, em caso de necessidade, poderá acionar as sirenes do sistema de Alerta e Alarme.