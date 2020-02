Sábado terá nova edição do Dia D contra o sarampo em cinco postos do município

Petrópolis - Mais uma edição do Dia D contra o sarampo será realizada no próximo sábado, dia 15, seguindo o calendário de mobilização do Ministério da Saúde. Cinco unidades de saúde estarão abertas das 8h às 16h. O público alvo são crianças a partir dos seis meses de vida até adultos com 59 anos de idade. Neste Dia D estarão abertos os postos de saúde da família Boa Esperança, Fazenda Inglesa, São João Batista, Comunidade Primeiro de Maio e Castelo São Manoel.



A imunização é a principal forma de prevenção ao sarampo, doença que pode evoluir à morte caso haja complicações. No último Dia D, realizado em 1º de fevereiro, a Vigilância em Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, registrou 2.211 doses de vacinas aplicadas, com adesão maior de pessoas com idades entre 30 e 59 anos.



De acordo com a secretária de Saúde, Fabíola Heck, é importante que os pais levem a caderneta de vacinação das crianças, assim como adultos. Caso não tenham a caderneta, a mesma é feita na hora. Somente um caso de sarampo foi confirmado no município este ano. Ao longo de 2019, 17.304 doses foram aplicadas.