Turismo rural técnico ganha força e atrai para agricultura de Petrópolis

Petrópolis - A agricultura é dos setores econômicos de referência em Petrópolis com regiões que fornecem produtos de qualidade para empresas, feiras e até para a merenda escolar. O setor também é reconhecido pelo impulso econômico proveniente do turismo rural: propriedades abrem suas portas para receber visitantes e mostrar tudo o que há de melhor na agricultura petropolitana. Pensando em fortalecer o turismo rural e alavancar o turismo rural técnico, o Departamento de Agricultura da Secretaria de Desenvolvimento Econômico intermediou, nesta semana, uma visita de agricultores suíços na região do Brejal: oportunidade única de troca de conhecimento e de incentivo à produção local.



Ao todo, 11 suíços participaram da visita técnica no Brejal. Todos são produtores agrícolas. “Em 2018, Petrópolis se tornou a Capital Estadual dos Produtos Orgânicos, o que elevou o nome da nossa cidade nessa área. Visitas nas áreas são importantes para destacar a produção da cidade e estimular não só o aumento das produções, mas, também, a importância de priorizar o consumo dos alimentos genuinamente petropolitanos”, explica o prefeito Bernardo Rossi.



A visita foi agendada por Milton Luiz Tietz, operador de turismo. “A referência de Petrópolis no cultivo de orgânicos foi o grande incentivador da visita. Eles gostaram muito, ficaram impressionados com a boa recepção petropolitana. Acredito que esse tipo de passeio é agregador e já estamos programando outro. O incentivo e apoio do Departamento de Agricultura foi fundamental para o sucesso dessa iniciativa”.



Na ocasião, os suíços visitam o Sitio do Moinho, em Itaipava, que existe há mais de 30 anos e é especializado na produção orgânica. “Mostramos as técnicas que usamos e eles também falaram sobre os seus usos na Suíça. Eles caminharam pela horta e conversaram sobre a produção orgânica. Foi muito interessante recebê-los. Em Petrópolis, o cultivo é muito forte e esse tipo de visita técnica dá mais visibilidade para as produções. Importante também para as pessoas conhecerem um pouco mais sobre a produção orgânica e repensar sobre a alimentação, sobre o que cada um consome. Além disso, esse tipo de visita move um ciclo econômico diferente na cidade porque os visitantes se hospedam, alimentam e acabam movimentando outras cadeias econômicas do município”, disse Ana Carolina Rocha, engenheira agrícola e ambiental que atua no Sitio do Moinho.



Para o diretor do Departamento de Agricultura, José Maurício Soares, a visita mostra um projeto piloto que deve ser fortalecido no município. “É uma vertente do turismo agrícola que pode e deve ser explorada porque os produtores petropolitanos tem muito o que ensinar e mostrar para os visitantes. A recepção aos suíços foi muito boa e tenho certeza que outras visitas técnicas serão feitas ao longo do ano”, contou.