Petrópolis está entre as 10 cidades mais buscadas no Rio de Janeiro para o Carnaval

Petrópolis - Petrópolis está entre as 10 cidades do estado mais buscadas pelos viajantes para o Carnaval. É o que aponta um levantamento feito na plataforma do Hurb, uma das principais agências de viagem online do país, a pedido da Secretaria Estadual de Turismo. Além de contar com o Carnaval nos bairros e blocos de rua, a Cidade Imperial é destaque para os turistas que preferem o bloco do descanso durante o período de folia. O município oferece uma infinidade de atividades ligadas à natureza e passeios alternativos para quem prefere passar o feriadão longe dos trios elétricos.



O texto da publicação da pesquisa (https://go.hurb.com/essas-sao-as-10-cidades-no-rio-de-janeiro-mais-buscadas-para-o-carnaval/) destaca que “a pouco mais de uma hora de estrada do Rio de Janeiro, Petrópolis é a maior cidade da serra do Estado e guarda relíquias dos tempos de colônia como o Museu Imperial, o Palácio de Cristal e o Palácio Rio Negro. A Cidade Imperial foi fundada por Dom Pedro II para servir como local de veraneio da família real e foi sede de importantes momentos da história do Brasil. Para além de sua vocação colonial, Petrópolis guarda também o Palácio Quitandinha e a Casa de Santos Dumont como outras atrações turísticas importantes”.



Este ano, Petrópolis vai contar com shows e recreação infantil pelos bairros, como em Pedro do Rio, Posse, Corrêas, Nogueira e Alto da Serra, entre outros. E ainda o desfile dos blocos de rua. Mas, para quem procura descanso, a cidade oferece um leque de opções no Centro Histórico e nos distritos. Apesar de o carro chefe do turismo da cidade ser o histórico-cultural, o município também oferece atividades de ecoturismo, turismo rural, turismo de compras, gastronômico, cervejeiro e religioso.