Educação realizou melhorias em 36 espaços no início de 2020

Petrópolis - Colocação de alarmes, pintura e reparos nos telhados foram algumas das melhorias realizadas em janeiro deste ano pela prefeitura em 36 instituições de ensino, escolas e Centros de Educação Infantil, da rede municipal de Educação. Desde 2017 já são 117 reformas realizadas, além da retomada da obra no prédio da EM Jandira Peixoto Bordignon. A intenção, segundo a Secretaria de Educação, é de que o planejamento tenha continuidade ao longo do ano.



Mais de 3 milhões foram investidos desde 2017 nas reformas, pequenas e médias. “Uma rede que ficou muito tempo sem manutenção e precisava de cuidados. Logico que é um trabalho que não acaba e deve ser revisto com periodicidade, mas, apesar das dificuldades financeiras, a Secretaria de Educação liberou reformas em várias escolas e CEIs, o que permitiu um início de ano letivo mais tranquilo na rede”, afirmou o prefeito Bernardo Rossi.



Reparos em cozinhas, colocação de portas, instalação de câmeras de segurança são destaques nas pequenas e médias reformas: com relação a sistema de monitoramento, pelo menos cinco unidades receberam novas câmeras. “São detalhes importantes para garantir a segurança desses espaços. Reforços como grades e telas também são necessários. Aos poucos e com muita responsabilidade, estamos conseguindo atender as demandas da rede”, completou a secretária de Educação, Márcia Palma.



Além das pequenas e médias reformas, o poder público retomou obras que foram paralisadas pela gestão passada, como é o caso da Escola Municipal Jandira Bordignon, no Quitandinha. A obra, que foi paralisada em 2016, foi concluída, e o novo prédio foi entregue para a comunidade escolar no dia 8 de fevereiro de 2020.



“A escola ficou linda. A precariedade do prédio ocasionou a transferência dos alunos, em 2015, para casas alugadas na região do Quitandinha, por isso, poder entregar o novo prédio, lindo, com acessibilidade, monitoramento, salas espaçosas e ventiladas, banheiros adequados para as crianças e uma quadra poliesportiva, foi emocionante”, garantiu Bernardo Rossi.



O novo prédio da Escola Municipal Jandira Bordignon conta com 12 salas, sala de leitura, de informática, refeitório, espaço para lazer da educação infantil, salas para educação infantil.