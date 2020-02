Secretaria de Saúde de Petrópolis intensifica cadastramento do SUS

Petrópolis - A Secretaria de Saúde está intensificando o cadastramento dos usuários do SUS nos postos de saúde e demais unidades de atenção básica da rede. Esta é uma determinação do Ministério da Saúde, cujo objetivo é ampliar as informações sobre a população, com objetivo de promover o planejamento de ações de saúde do SUS. Em Petrópolis, a meta é cadastrar cerca de 60 mil pessoas até o mês de abril. Quem ainda não fez o cadastramento, deve se dirigir até a unidade de saúde da atenção básica mais próxima de sua residência.



Em janeiro, o sistema recebeu 7 mil novos cadastros de usuários do SUS de diferentes regiões dos municípios. Os agentes comunitários dos Postos de Saúde da Família (PSF) e funcionários do Centro de Saúde Coletiva e das Unidades Básicas de Saúde (UBS) participaram de um treinamento para a inclusão dos novos usuários na base de dados do Sistema de Informação em Saúde da Atenção Básica (SISAB), do Ministério da Saúde. Os agentes de saúde estão visitando famílias que moram nas as áreas de atuação das unidades de saúde para identificar quais ainda não têm o cadastro no SUS. Os agentes fazem as visitas devidamente identificados com o uniforme (camiseta, colete de agente) além do crachá.



No Centro de Saúde e nas Unidades Básicas de Saúde o cadastramento vem sendo feito na hora em que o usuário for ser atendido. De acordo com a secretária de Saúde, Fabíola Heck, quem não recebeu a visita do agente de saúde, pode se dirigir à unidade de saúde próxima à sua residência levando documento de identidade, CPF e comprovante de residência, que pode ser conta de luz, água, telefone, boleto de cartão de crédito entre outras.



Além utilizar as informações captadas com o cadastramento para o planejamento de ações de saúde, o financiamento dos serviços e programas de saúde será feito pelo Governo Federal com base nos dados do SISAB. O cadastro precisa manter todos os dados atualizados, como endereço e telefones.