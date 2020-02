Defesa Civil entra em alerta e aciona sirenes na noite deste domingo, em Petrópolis

Petrópolis - A Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias acionou a sirene no Buraco do Sapo na noite deste domingo. O clube Boa Esperança, ponto de apoio do bairro, está aberto para receber os moradores. Duas equipes da Defesa Civil estão no local dando suporte à população.

O acumulado na localidade foi de 16,8 milímetros em apenas quatro horas, segundo os pluviômetros do Inea. Segundo a classificação, a chuva teve estado moderado, mas, somada às fortes de chuvas de Teresópolis, fez com que o Rio Cuiabá transbordasse. A chuva é contínua na região desde à tarde.



O Gentio também conta com uma sirene, mas não foi necessário o acionamento, já que o nível do Rio Santo Antônio está dentro da normalidade. Neste momento, a Defesa Civil está em estado de atenção, por causa da previsão de chuvas fortes também nesta segunda-feira.

Todo o contingente de 52 agentes permanece de prontidão para atender aos chamados dos moradores. Em caso de qualquer sinal de instabilidade no imóvel ou terreno, o morador deve ligar para o telefone 199 e pedir uma vistoria preventiva à Defesa Civil. A ligação e o serviço são gratuitos.



Segundo informações, a chuva e os ventos fortes que passaram rapidamente pela cidade na noite deste domingo causaram prejuízos na serra de Petrópolis derrubando árvores e abrindo buracos nas pistas de descida da estrada. Equipes da Concer, a concessionária que administra a rodovia, estão, neste momento, liberando um trecho da pista na altura de Santa Cruz da Serra, em Duque de Caxias, após a queda de duas grandes árvores na BR-040. O trânsito está lento no local.